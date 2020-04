Zahl an Corona-Fällen in Pflegeheimen im Kreis Esslingen steigt

21.04.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Im Kreis sind in 17 Einrichtungen insgesamt 120 Bewohner und 70 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden

Die Anzahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Bewohner und Mitarbeiter in den Pflegeheimen des Kreises steigt. Laut Pressesprecher Keck vom Esslinger Landratsamt werde das Personal in häusliche Quarantäne geschickt, die Bewohner werden in den Heimen in der Quarantäne betreut.

Vor knapp zwei Wochen vermeldete das Landratsamt die Zahl von 32 infizierten Bewohnern und 24 Mitarbeitern in den rund 100 Pflegeheimen und Heimen für behinderte Menschen im Landkreis Esslingen. Die Fälle verteilten sich laut dem Landratsamt relativ gleichmäßig auf zwölf Einrichtungen.

Mittlerweile ist die Anzahl der betroffenen Heime auf 17 gestiegen, wie Pressesprecher Keck gestern bestätigte. Betroffen seien Bewohner ebenso wie Personal in der Pflege oder auch an anderer Stelle. Insgesamt seien rund 120 Bewohner und rund 70 Mitarbeiter in den Einrichtungen im Kreis positiv auf das Virus getestet worden. Laut Keck sind in elf der Heimen mehr als eine Person infiziert, in weiteren sechs Heimen jeweils eine Person. Das Dr.-Vöhringer-Heim in Nürtingen meldete am vergangenen Donnerstag per Pressemitteilung eine nicht unerhebliche Anzahl an positiv Getesteten (wir berichteten). Demnach waren es bis dahin 14 der insgesamt 163 Bewohner sowie neun Mitarbeiter.