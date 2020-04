Wochenmarkt-Flair in Corona-Zeiten

27.04.2020 05:30, Von Juliane Kunz — E-Mail verschicken

Ab heute gilt Maskenpflicht beim Einkaufen – In Nürtingen gingen die Menschen am Samstag noch unterschiedlich mit dem Thema um

Ab heutigen Montag gilt beim Einkaufen in Supermärkten und Läden die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske. Wir haben uns am Samstag auf dem Nürtinger Wochenmarkt bei Händlern und Kunden umgehört und geschaut, wie dort mit dem Thema umgegangen wird.

Mal mit, mal ohne Maske: Wer am Samstag über den Wochenmarkt lief, fand sowohl hinter als auch vor den Verkaufstresen beides vor. Fotos: Kunz

NÜRTINGEN. Sie könnte die Kulisse eines Dystopie-Filmdrehs sein, die Innenstadt von Nürtingen. Menschen stehen mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand von zwei Metern in Warteschlangen, die sich an manchen Ständen zwanzig Meter und länger ziehen. Die meisten sind allein unterwegs, es ist auffallend still. Viele, aber lange nicht alle, tragen Schutzmasken.