Schwerpunkte

Wo kann man in Nürtingen und Wendlingen vegan essen?

02.11.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Am gestrigen 1. November war Weltvegantag. In den Medien ist das Thema vegane Ernährung sehr präsent. Ist es auch schon in den Küchen der Lokale in Nürtingen und Umgebung angekommen?

So lecker sieht veganes Essen aus. Viele Lokale zögern noch, eine vegane Auswahl auf die Speisekarte zu nehmen. Foto: Just

Wie viele Menschen ernähren sich dauerhaft vegan? In Deutschland waren es laut dem Institut für Demoskopie Allensbach 1,13 Millionen Menschen im Jahr 2020, Tendenz steigend. Noch mehr Menschen leben zeitweise vegan oder sie sind neugierig auf diese Küche. Also ein Kundenkreis, der für die Gastronomie ganz interessant sein dürfte. In den größeren Städten gibt es eine gute Auswahl an Lokalen, die eine rein vegane Küche oder wenigstens eine vegane Karte anbieten. Wie sieht es in Nürtingen und Umgebung aus?