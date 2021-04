Schwerpunkte

Wo ist die Alb und der Albtrauf am schönsten?

14.04.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Thomas Faltin stellt 100 sehenswerte Orte vor und regt auch zu Wanderungen in der näheren Umgebung an

Wo ist denn die Alb am schönsten? Dieser Frage ist der Journalist Thomas Faltin nachgegangen. Als passionierter Wanderer hat der Nürtinger in den zurückliegenden Jahren eine Vielzahl an reizvollen Ecken entdeckt. Dass dabei Orte wie der Jusi, die Beurener Heide, der Heidengraben oder die Burg Teck in der Umgebung nicht fehlen dürfen, versteht sich von selbst.

Abseits der Hauptroute: Die Barnberghöhle nahe des Hohenneuffen übt auf Thomas Faltin besonders im Winter, wenn sich Stalagmiten und Stalaktiten aus durchsichtigem Eis bilden, eine besondere Faszination aus. Foto: Faltin

NÜRTINGEN. Es sind aber längst nicht nur die bekannten Ausflugs- und Wanderziele, die Thomas Faltin vorstellt. Der Redakteur und Buchautor hält auch für Menschen, die selbst regelmäßig und gerne in der Natur unterwegs sind, Anregungen für Neuentdeckungen bereit. „Zehn mal zehn sehenswerte Orte auf der Schwäbischen Alb“ lautet der Untertitel seines Buches. Aufgegliedert nach Stichpunkten wie „Berge und Felsen“, „Historische Orte“, „Höhlen“, „Quellen und Wasser“ oder „Aussichtspunkte“ gibt er Tipps, wo der nächste Sonntagsausflug hinführen könnte. Gerade jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie sind Wandervorschläge abseits der Hauptwege ein Gewinn. Ein Anreiz, versteckte Winkel und oftmals unbekannte Regionen zu erwandern.