Schwerpunkte

Wo geht’s hin mit dem Sport in Nürtingen?

28.09.2020 05:30, Von Juliane Kunz — E-Mail verschicken

Am Freitag und Samstag fanden die ersten von vier geplanten Workshops zur Sportentwicklung in der Stadt Nürtingen statt

Corona hat gezeigt, welches Privileg es ist, Sport ausüben zu können – und wie es ist, wenn dem nicht mehr so ist. Statt in die Hallen und Fitnessstudios zog es die Menschen ins Grüne: raus zum Wandern, raus zum Fahrradfahren. Diese Erfahrung beeinflusste auch die Beiträge im Workshop im Nürtinger Rathaus.

Sven Singler (rechts), Leiter des Amts für Bildung, Soziales und Familie, stellt die Vorschläge seiner Gruppe vor, die sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man das Sportangebot in der Stadt Nürtingen generationenübergreifend verbessern könnte. Foto: Kunz

NÜRTINGEN. Zum ersten Mal saßen Vertreter der Vereine, der Schulen, der Volkshochschule, der Stadt Nürtingen, des Jugendrats, des Stadtseniorenrats, des Hauses der Familie und der Stadtsportverband am Freitag und Samstag in großer Runde zusammen, um in Workshops darüber zu diskutieren, wohin es mit dem Sport in Nürtingen gehen soll. In Gruppenarbeit, moderiert von Dr. Stefan Eckl vom Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung, kristallisierten sich drei essenzielle Themenbereiche heraus, die in weiteren Workshops näher beschrieben und ausgearbeitet werden sollen. Ziel der Workshops ist ein Handlungsempfehlungspaket an die Stadt. Die Vertreter der Fraktionen und Bürgermeisterin Annette Bürkner hörten deshalb interessiert zu und beteiligten sich an den Diskussionen.