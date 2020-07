Schwerpunkte

Wo gehobelt wird

22.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

(bwk) Englischer Humor ist sprichwörtlich, ironisch bis zur Bissigkeit, hintergründig und treffsicher bis kurz vor der Verletzung – aber unter Eingeweihten ein herrliches Spiel mit der Sprache. Ein Gegenstand entzieht sich indes dem bösen Scherz: Über Namen wird auf den Inseln jenseits des Kanals grundsätzlich nicht gewitzelt. Die Lateiner sahen das etwas anders: Nomen est omen, was sinngemäß so viel heißt, dass sich im Namen eines Menschen sehr wohl ein Hinweis auf dessen Wesen verbergen könne. Das ist zweifellos nicht immer auf den ersten Blick der Fall – man muss mitunter ein wenig um die Ecke denken. Machen wir die Probe aufs Exempel anhand der derzeitigen Kandidaten für den CDU-Vorsitz, dessen Inhaber erfahrungsgemäß nach dem Kanzleramt strebt. Da ist als Erster der Herr Laschet, dessen Namen sich sehr leicht deuten lässt. Man fragt sich nach den Erfahrungen der letzten Monate, wie schwach die zuvor in Nordrhein-Westfalen regierende Partei gewesen sein muss, dass die Wähler diesen Mann ins Amt des Ministerpräsidenten hievten. Sein Kompagnon bei der Bewerbung um die CDU-Spitze heißt Spahn – wo gehobelt wird, . . . Die beiden anderen lassen sich mit einem leicht abgewandelten mährischen Volksliedtext aus dem Jahre 1905 abhandeln: „Im Merzen der Bauer den Röttgen ausspannt.“

Allerdings soll der Sonderparteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden schon im Dezember stattfinden. Bemerkenswert, dass weit und breit keine Frau in Sicht ist, nachdem sich der Aufbau einer Saarländerin als Kanzlerkandidatin zerschlagen hatte: Im parteiinternen Kampf waren ihr zu viele an den Karren gefahren. Wir wollen einen führenden Mann aus der Bruderpartei nicht vergessen, dessen Name uns daran erinnert, dass er aus dem Süden kommt, was uns hier in der baden-württembergischen Nachbarschaft eigentlich sympathisch sein müsste.