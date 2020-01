Wo besteht bei Starkregen Überschwemmungsgefahr?

31.01.2020 05:30, Von Anneliese Lieb

Stadt vergibt Auftrag für ein Risikomanagement – 100 000 Euro werden im Haushalt eingestellt

Jeder hat es schon erlebt: Es fängt an zu regnen und urplötzlich werden es immer dickere Tropfen, die binnen kurzer Zeit zur Sturzflut werden und Straßen überfluten. Solche „Starkregenereignisse“ haben in den letzten Jahren zu erheblichen Sachschäden geführt. Um die Gefahren zu „kanalisieren“ will die Stadt jetzt ein Starkregenrisikomanagement in Auftrag geben.