Wird Nürtingen zum Fernbahnhof?

18.07.2020

MdB Gastel und die Gemeinderatsfraktion von Nürtinger Liste/Grüne-Basis NT hoffen auf Reisezentrum und attraktiveren Bahnhof

NÜRTINGEN (pm). Die Nürtinger Gemeinderatsfraktion von Bündnis90/Die Grünen hat die Hoffnung auf die Wiedereröffnung eines Reisezentrums im Nürtinger Bahnhof noch nicht aufgegeben. Bereits Mitte Mai habe die Nürtinger Liste/Grüne-Basis NT ihre Abgeordneten in Bund und Land aufgefordert, sich für den Erhalt des Reisezentrums in Nürtingen einzusetzen. „Unterstützung wurde zugesagt“, teilt die Fraktionsvorsitzende Claudia Himmer jetzt in einer Pressemitteilung mit. „Nun, nach Gesprächen mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel und dem Regionalrat Philipp Buchholz, ergeben sich völlig neue Aspekte.“