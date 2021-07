Schwerpunkte

Wird der Gutenbergweg an der Steinach die neue Radwegverbindung in die Nürtinger Innenstadt?

15.07.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Stadt will 185 000 Euro in Radwegverbindung in die Innenstadt investieren. Sanierung in mehreren Abschnitten mit neuem Asphaltbelag und Rampe. Das letzte Wort hat der Gemeinderat Ende Juli.

Der Gutenbergweg soll als Radwegverbindung in die Innenstadt ausgeschildert werden. Für die Belagssanierung und eine Rampe sind 185 000 Euro im Etat eingeplant.

NÜRTINGEN. Im Nürtinger Gemeinderat ist viel vom Sparen die Rede. Am Dienstag entstand indes zeitweise der Eindruck, dass die Sparbemühungen nur Lippenbekenntnisse sind. Denn noch im Dezember vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat (bei 21 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen) die Verwaltung mit der Planung und Umsetzung einer Radverbindung über den Gutenbergweg in die Innenstadt beauftragt. Jetzt stellte das Planungsbüro die möglichen Sanierungsvarianten vor und als es an die Abstimmung ging, wurden mehrfach Stimmen laut, die das Vorhaben kippen wollten.