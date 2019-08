„Wir sind keine Schmierfinken“

14.08.2019, Von Larissa Wörn

Im Rahmen der Aktion „Nürtingen wird bunt“ von Citymarketing Nürtingen werden rund 60 Stromkästen bemalt

Im Nürtinger Stadtgebiet bemalen und verschönern derzeit mehrere Künstler graue Stromkästen, um sie zu etwas Besonderem zu machen. Die Motive sind vielfältig und bunt.

Thomas Idler (links) und Marius Blum von „Adkru“ machen Nürtinger Stromkästen zu Kunstwerken Foto: Larissa Wörn

NÜRTINGEN. Was normalerweise eher trostlos am Wegesrand steht und dem Betrachter nicht gerade imponiert, wird nun zum echten Hingucker – der Verein Citymarketing Nürtingen lässt mehr als 50 Stromkästen in der Stadt von mehreren Künstlern bemalen und besprühen.