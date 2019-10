„Wir haben immer alles zusammen gemacht“

29.10.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Die Nürtingen Eheleute Bremer feiern heute das seltene Fest der diamantenen Hochzeit

Margot und Heinz Bremer sind verliebt wie am ersten Tag. sow

NÜRTINGEN (sow). Seit 60 Jahren sind Margot und Heinz Bremer aus Nürtingen glücklich verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 1958 in Singen am Hohentwiel bei einem Faschingsball. Zu dem Zeitpunkt war Heinz Bremer 23 Jahre, seine Frau 21 Jahre alt.

Aufgewachsen ist Heinz Bremer in der ehemaligen DDR, an seinem 21. Geburtstag verließ er seine alte Heimat und ging in den Westen Deutschlands, wo er erst in Schwäbisch Gmünd arbeitete und dann nach Singen kam. Margot Bremer geborene Schaupp wuchs in Singen auf.

Die standesamtliche Hochzeit fand eineinhalb Jahre später in Singen statt, kirchlich wurde anschließend in Birnau geheiratet. Ihre Hochzeitsreise trat das Paar schon vor der Hochzeit an, es ging im Sommer 1959 für zwei Wochen nach Rimini.