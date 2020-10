Schwerpunkte

Wintersemester der HfWU startet wieder online

13.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Anstieg der Infektionen lässt keine Präsenzvorlesungen zu

NÜRTINGEN (hfwu). Das Wintersemester 2020/21 an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) hat begonnen. Noch bis Freitag letzter Woche war an beiden Standorten geplant, eine begrenzte Zahl an Präsenzvorlesungen anzubieten. Nachdem der Landkreis Esslingen nun vor dem Wochenende zum Risikogebiet erklärt wurde, wird wie im letzten Semester das Studienangebot in Online-Formaten gelehrt.

Im Rektorat und den Fakultätsleitungen hatte man bis zuletzt gehofft, zumindest für die Neuankömmlinge an der HfWU ein begrenztes Lehrangebot in Präsenzlehre anbieten zu können. Der Anstieg der Infektionen in der vergangenen Woche macht dies unmöglich. „Wir hätten unsere Studierenden zum Studienbeginn in ein Risikogebiet geholt, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen“, so HfWU-Rektor Professor Dr. Andreas Frey.

Das neue Semester startet an der HfWU deshalb ausschließlich in Online-Formaten, die sich bereits in der ersten Phase der Pandemie bewährt haben. „Zum Glück haben wir genügend Erfahrungen gesammelt, dass das Studium auch über die virtuelle Lehre erfolgreich gemeistert werden kann“.

Allerdings betont Rektor Frey, dass diese Maßnahme zunächst auf zwei Wochen begrenzt bleibt. „Am 25. Oktober werden wir die Situation neu bewerten“, erklärt er.