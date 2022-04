Schwerpunkte

Wieder Entenrennen auf dem Neckar

25.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Die Covid-Pandemie hat verhindert, dass letztes Jahr ein Entenrennen stattfinden konnte. Dieses Jahr soll die Tradition aber fortgesetzt werden. Am Samstag, 14. Mai, veranstalten die Lions-Clubs Nürtingen-Kirchheim und Nürtingen-Teck/Neuffen sowie Round Table 138 Nürtingen das 19. Entenrennen auf dem Neckar. Die Teilnahmelose kann man auf den samstäglichen Märkten in Nürtingen (30. April sowie 7. und 14. Mai), Kirchheim und Weilheim (30. April sowie 7. Mai) sowie noch am Renntag vor dem Start beim Ruderclub Nürtingen kaufen.

Wie immer kann man Preise gewinnen, wenn die Ente mit der entsprechenden Nummer im Vorderfeld am Ziel beim Ruderclub Nürtingen ankommt. Die Preise werden alle von örtlichen Firmen gespendet. Die Einnahmen aus dem Entenrennen kommen somit in voller Höhe den von den Lions-Clubs und den Round Tablern unterstützten Organisationen zugute, die vor allem Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen helfen.

Am Tag des Entenrennens findet beim Ruderclub auch wieder ein Fest für Kinder und Erwachsene statt, das schon um 12 Uhr beginnt, bis dann um 14 Uhr das Rennen startet. pm