Wie viel Wachstum brauchen wir?

06.12.2019

André Reichel referierte beim Männervesper in Zizishausen

NT-ZIZISHAUSEN (pm). Wie viel Wachstum brauchen wir? Zu diesem Thema referierte Professor Dr. André Reichel von der International School of Management in Stuttgart und Nachhaltigkeitsforscher beim Männervesper im voll besetzten Saal der „Linde“ in Zizishausen.

Der Beginn des Wirtschaftswachstums sei erst nach dem Zweiten Weltkrieg eindeutig nachvollziehbar, sagte Reichel. Ein Vergleich verschiedener europäischer Länder und den USA zeige, dass bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nahezu kein Wirtschaftswachstum zu verzeichnen gewesen sei. Erst danach sei ein Wachstum zu erkennen, welches bis heute exponentiell gestiegen sei. Analog dazu sei nachgewiesen worden, dass mit dem Wirtschaftswachstum die CO2-Konzentration in gleicher Weise angestiegen sei.