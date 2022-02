Schwerpunkte

Wie eine Nürtinger Schülerfirma alten Fotos neues Leben einhaucht

17.02.2022 05:30, Von Friederike Lies — E-Mail verschicken

Die Schülerfirma „All-In Technology“ des Max-Planck-Gymnasiums möchte mit ihrem Geschäftsmodell die Digitalisierung vorantreiben. Derzeit werden Bilder und Dokumente digitalisiert, später sollen noch Workshops und Kurse folgen.

Marlon Béfort (links) und Julia Abröll von „All-In Technology“ digitalisieren Fotos für einen Kunden. Foto: Lies

NÜRTINGEN. „All-In Technology“ heißt in diesem Schuljahr die Schülerfirma des Max-Planck-Gymnasiums. 16 Schüler der elften Klasse haben sich im Rahmen ihres Seminarfachs zum Ziel gesetzt, mit ihrer Firma die Digitalisierung voranzutreiben. „Wir haben uns überlegt, was braucht die Gesellschaft“, sagt Alessandro Lichtner, Teil der Abteilung Marketing: „Wir haben das Defizit bei der Digitalisierung gesehen und wollen jetzt ,all in‘ gehen – und alles digitalisieren.“ So kamen die Schüler auf ihre Geschäftsidee und die Firma zu ihrem Namen.