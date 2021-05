Schwerpunkte

Arbeitskreis Leben – Krisenhilfe, Beratung und Begleitung auch während Corona

Der Arbeitskreis Leben (AKL) blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Arbeit war geprägt durch massive Einwirkungen der Corona-Pandemie. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die Kontakt zu den beiden Beratungsstellen in Nürtingen und Kirchheim gesucht haben, blieb mit 445 auf hohem Niveau, 329 mündeten in längeren Beratungen oder Begleitungen.

Das hauptamtliche Team des AKL: (von links) Gabriele Alberth, Melanie Schulze, Alena Rögele, Verena Christl und Lilly Weithofer. pm

NÜRTINGEN (pm). Auch während der Corona-Lockdowns hielt der AKL die Krisenhilfe ununterbrochen aufrecht. 445 Personen aus der Region suchten im Jahr 2020 Hilfe beim Arbeitskreis Leben. Die Nachfrage beim niedrigschwelligen und unbürokratischen Hilfsangebot des AKL bleibt damit stabil auf hohem Niveau. „Der Trend der letzten zwölf Jahre weist auf eine fortwährende Zunahme der Anfragen hin“, erläutert die neue AKL-Geschäftsführerin Alena Rögele die Statistikzahlen. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr seien die Kontakte zunächst stark zurückgegangen. Ein Phänomen, von dem auch die anderen AKL-Beratungsstellen in Baden-Württemberg berichtet hätten. Den Grund dafür kann die Psychologin nur vermuten: „Die Menschen mussten sich zunächst an die neue Lage anpassen und sich bewusst werden, dass es dennoch weiterhin Unterstützungsangebote gibt.“ Ungeachtet der neuen Situation hielten die Mitarbeiterinnen des AKL die Krisenberatung aufrecht, zunächst in telefonischer Form, nach der Einrichtung von Schutzmaßnahmen auch wieder als persönliche Beratung vor Ort.