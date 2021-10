Schwerpunkte

Werkstatteinweihung beim FSV Nürtingen

09.10.2021

Der Flugsportverein nimmt seine neue Halle in Betrieb. Zahlreiche verdiente Mitglieder wurden geehrt.

Bei der Werkstatteinweihung: Helmut Albrecht (BWLV), Kevin Dilger (Vorsitzender), Jubilare Thomas Schaich, Werner Remmel, Michael Stoll, Hermann Prager (von links) Foto: pm

NÜRTINGEN. Am Wochenende hatte der Vorsitzende des Flugsportvereins Nürtingen (FSVN) zur Werkstatteinweihung eingeladen. Begrüßen konnte er neben dem Präsidialrat des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes (BWLV) Professor Dr. Helmut Albrecht den Vertreter der Stadt Nürtingen, Baubürgermeister Andreas Neureuther, Nachbarn, Vertreter der auf der Hahnweide beheimateten Flugsportvereine, Gönner und zahlreiche Mitglieder. Kevin Dilger eröffnete die Feier mit einem kurzen Rückblick auf die umfangreiche Erneuerung der Vereinswerkstatt in der Otto-Hahn-Straße in Nürtingen, die im Jahr 2018 begann. Dieser grundlegende Umbau der Werkstatt umfasste eine Erweiterung durch einen Anbau an der Südseite. Für eine neue Aufteilung des Innenraums mussten der Aufenthaltsraum sowie die Küche verlegt werden. Wände wurden abgerissen und an anderer Stelle wieder aufgebaut.