Schwerpunkte

Wer war Mansa Musa?

10.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

An deutschen Schulen fällt der Geschichtsunterricht recht eintönig aus. Nur selten verirrt man sich sozusagen und lernt etwas über historische Ereignisse außerhalb Europas oder der Vereinigten Staaten. Dass man die meiste Zeit in Deutschland verbringt, ist verständlich, da es wichtig ist, über die Verbrechen des Dritten Reiches aufgeklärt zu werden. Aber abgesehen davon werden vor allem die Kontinente Asien und Afrika ignoriert, obwohl man hier sogar viele Quellen hat – anders als zu präkolonialer Geschichte in Süd- und Nordamerika.

Muslimische Historiker und Philosophen waren im Mittelalter viel aktiver als ihre christlichen Kollegen. Städte wie Kairo oder Bagdad waren Weltmetropolen. Im Jahr 1000 schafften es nur zwei europäische Städte unter die zehn größten Städte: Konstantinopel, das zur Hälfte in Asien liegt, und Cordoba, damals Teil eines islamischen Kalifats. In diesen islamischen Metropolen wurde Wissenschaft gelehrt – trotzdem lernen wir in der Schule eher etwas von Rittern und ihrem ständigen Drang, sich gegenseitig den Kopf einzuschlagen – oft auch noch im Namen Gottes.