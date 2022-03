Schwerpunkte

Wer ist Horst Eckert?

11.03.2022 05:30

„Oh, wie schön ist Panama“, rufen die zwei Freunde der kleine Bär und der kleine Tiger und beschließen, in Gesellschaft einer kleinen gelb-schwarz gestreiften Holzente auf Rädern in das Land ihrer Träume zu reisen. Diese und andere Geschichten, wie „Post für den Tiger“ und die weltberühmte Figur der „Tigerente“, entsprangen der Feder von Horst Eckert alias Janosch. Der Schriftsteller und Kinderbuchautor erblickte vor genau 91 Jahren am 11. März 1931 das Licht der Welt.

Seine Reise zum Erfolg ist von Glück und Zufall geprägt. Sie begann in Oberschlesien, war gezeichnet von Armut und führte über eine Ausbildung zum Schmied und einer Anstellung als Nachtwächter zu einem abgebrochenen Malereistudium. In einem Restaurant fasste er den Entschluss, Schriftsteller zu werden. Sein Künstlername entstand ebenfalls zufällig, als sein Verleger ihn mit einem anderen Besucher namens Janosch verwechselte. Auch zur Tigerente hatte Janosch anfangs ein gespaltenes Verhältnis. Nachdem er sich dann aber doch mit ihr angefreundet hatte, wurde sie seine erfolgreichste Figur. Für die Erwachsenenwelt schlüpfte er gerne in die Rolle seines Alter Ego Wondrak. Der freiheitsliebende Autor behandelt in seinen Geschichten Themen wie Religion, familiäre Beziehungen, Freundschaft und die Frage nach dem Sinn des Lebens.

Seinen persönlichen Sinn des Lebens findet Janosch heute auf Teneriffa zurückgezogen in seiner Hängematte, ganz nach seinem Motto „Man muss mit den geringsten Mitteln, also dem kleinsten Aufwand und Risiko, das größte Ergebnis erreichen. (…) Und davon lebe ich.“ se