Wenn Seife zur Kunst wird

09.02.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Im Club Kuckucksei fand am vergangenen Freitag die „Liedermacher!innen Liga“ online statt – Aljosha Konter trat als Gast auf

Am vergangenen Freitag ging die „Liedermacher!innen Liga“ in die nächste Runde, dieses Mal als Livestream aus dem Kuckucksei in Nürtingen. Sechs Teilnehmer schrieben ein Lied über das Thema „Seife“. Um die Veranstaltung im Internet senden zu können, musste einiges an Aufwand betrieben werden.

Aljosha Konter spielte als einziger Künstler live auf der Bühne im Kuckucksei Foto: Aigner

NÜRTINGEN. „Noch eine Minute, dann geht’s los“, ruft Dirk Egersdoerfer in den Raum hinein. Im Saal des Kuckuckseis herrscht Stille. Egersdoerfer nimmt an der Seite Platz und schaut auf sein Handy. Auf der Bühne steht ein einzelner Stuhl, der in rotes Licht gehüllt ist. Von der Lehne baumelt ein Kabel, davor steht ein Mikrofon bereit.