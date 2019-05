Wenn der Stimmzettel zweimal kommt – oder gar nicht

Kommunalwahl 2019: Trotz Problemen bei der Zustellung bekam jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit zum Urnengang

Gibt es Nürtinger, die wählen wollten, aber nicht konnten? Im Vorfeld der Kommunalwahl war es zu Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen gekommen. Vor allem in Oberensingen und Hardt warteten die Bürger noch bis zum Wahltag vergeblich.

NÜRTINGEN (bg/psa). Daniel Riehle vom Haupt- und Rechtsamt der Stadt berichtete unserer Zeitung am Montagabend, was nicht ganz rund lief. Am 4. und 5. Mai hätten die Wahlbenachrichtigungen von der Post zugestellt werden sollen. Doch bei vielen Bürgern kam nichts an, weshalb die Stadt am 11. Mai per Pressemitteilung in unserer Zeitung darüber informierte, dass es problemlos möglich sei, gegen Vorlage des Personalausweises am Wahltag trotzdem im Wahllokal wählen zu gehen. Außerdem wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, beim Bürgeramt die nötigen Unterlagen, inklusive Antrag für die Briefwahl anzufordern oder abzuholen.

Am 16. Mai verschickte das Ordnungsamt noch zusätzlich einen Infobrief an Bürger in Oberensingen und Hardt, in dem sie nochmals darauf hingewiesen wurden, dass sie gegen Vorlage ihres Ausweises wählen können. Zusätzlich gab es auf der Rückseite noch einen Antrag auf Briefwahlen für Europa- und Kommunalwahl mit Vollmacht und Hinweis auf die Postlaufzeiten.