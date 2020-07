Schwerpunkte

Weniger Einsätze für die Feuerwehr

20.07.2020 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Stadtbrandmeister Ralf Bader im Amt bestätigt – Rolf Binder wurde zum Ehrenkommandanten ernannt

Ralf Bader bleibt für weitere fünf Jahre Nürtinger Stadtbrandmeister, Michael Armbruster ist sein neuer Stellvertreter, und tritt damit die Nachfolge von Rolf Binder an, der zum Ehrenkommandanten ernannt wurde. An der Hauptversammlung in der Beutwanghalle nahmen 180 Feuerwehrleute und 20 Gäste teil.

Rolf Binder (Bildmitte) wurde vom wiedergewählten Stadtbrandmeister Ralf Bader (links) und Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich (rechts) die Urkunde zur Beförderung zum Ehrenkommandanten der Abteilung Stadtmitte ausgehändigt. Foto: rf

NT-NECKARHAUSEN. Neben den Feuerwehrkameraden der Abteilungen Stadtmitte, Hardt, Neckarhausen, Raidwangen, Reudern und Zizishausen begrüßte Stadtbrandmeister Ralf Bader den Oberbürgermeister, Stadträte, Ehrengäste und Vertreter befreundeter Organisationen. Er berichtete vom aktiven Einsatz von 252 der insgesamt 419 Mitglieder der sechs Abteilungen. 2019 musste man bei 357 Alarmierungen ausrücken, 32 Mal weniger als im Vorjahr. Es gab 65 Brandeinsätze, 235 technische Hilfeleistungen und 57 Fehlalarme.