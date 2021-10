Schwerpunkte

Welthaus-Genossenschaft in Nürtingen kurz vor der Gründung

13.10.2021

Primäres Ziel ist der Erwerb einer Immobilie und die Weiterentwicklung des Nürtinger Weltladens. Später könnten weitere Projekte folgen.

NÜRTINGEN. Rund vierzig Interessenten waren der Einladung der Initiativgruppe zur Gründung der Bürgergenossenschaft, die den Namen „Bürger:innen-Genossenschaft Nürtingen“ trägt, in den Räumen der HfWU gefolgt. Erstes großes Ziel der Initiative ist es, den zu eng gewordenen Nürtinger Weltladen in der Kirchstraße bei seiner Weiterentwicklung zum „Nürtinger Welthaus“ zu unterstützen. Neben den bisherigen Angeboten an Lebensmitteln, Kunsthandwerk und Papeterie soll vor allem der Textilbereich ausgebaut werden. Dies sei ein Wunsch vieler ehrenamtlicher Verkäufer. Ein größeres Sortiment an fairer Kleidung für Frauen, Männer, Kinder soll einladend präsentiert und anprobiert werden können.

Aus dem bisherigen Kaffeeausschank soll ein „Welt-Café“ werden mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Ergänzt werden soll es in neuen größeren Räumen durch eine „Weltküche“, gedacht als Ort für Kommunikation, Aktion und Begegnung. Auch für die Bildungsarbeit soll mehr Raum zur Verfügung stehen: mit einem Weltklassenzimmer. „Dafür benötigen wir mindestens 350 Quadratmeter an einem zentralen Standort in Nürtingen“, sagt Bernd Hummes, einer der Sprecher der Genossenschaftsinitiative.