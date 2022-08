Schwerpunkte

Welche Pflanzen gedeihen trotz Hitze im Garten? Eine Nürtinger Expertin gibt Tipps

18.08.2022 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Mit durchdachter Standortwahl und an Trockenheit gewöhnten Pflanzen ist der heimische Garten auch für anhaltend hohe Temperaturen gut gerüstet. Dr. Beate Hüttenmoser weiß, worauf man achten muss.

Betriebsleiterin Beate Hüttenmoser zeigt im Lehr- und Versuchsgarten Braike jede Menge Beispiele für Pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen und Hitze gut vertragen. Fotos: Weiß

NÜRTINGEN. Wer auf hitzeresistente und an Trockenheit gewöhnte Pflanzen setzt, sie an den passenden Standorten kultiviert und darüber hinaus einige gärtnerische Tipps befolgt, dessen Garten ist auch für längere heiße und trockene Phasen gewappnet. Viele Pflanzen hat die Natur mit Möglichkeiten ausgestattet, sich an Hitze und fehlende Feuchtigkeit anzupassen.