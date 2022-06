Schwerpunkte

Weizsäcker kommt zur HfWU

22.06.2022

NÜRTINGEN. Die Fachtagung „Tag der nachhaltigen Betriebswirtschaft“ am 28. Juni in Nürtingen steht unter der Frage, wie die Transformation in eine nachhaltige Zukunft gestaltet werden kann. Das Besondere: Studierende befragen Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Als Ehrengast spricht der Klimaschutzpionier Ernst Ulrich von Weizsäcker. Unternehmensvertreter aus den Branchen Mobilität, Energie, Finanzen und Handel stehen beim „Tag der nachhaltigen Betriebswirtschaft“ Rede und Antwort. In einer „Zukunftswerkstatt“ erarbeiten Studierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) dafür am Vormittag Fragen. Die Antworten liefern die Firmen e-mobil BW, Albwerk, LBBW, Zalando und die Baden-Württembergische Wertpapierbörse im Rahmen der öffentlichen Tagung am Nachmittag. Den Auftakt der Veranstaltung macht ein Impulsvortrag des Physikers Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Der ehemalige Präsident des renommierten Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie ist Mitglied des Club of Rome und dessen Ehrenpräsident. Weizsäcker fordert eine höhere Ressourcenproduktivität und hat verschiedene Modelle dafür vorgelegt. HfWU-Professor Dr. Robert Gabriel wird das „Nürtinger Modell“ vorstellen. Die Tagung findet in der Stadthalle K3N in Nürtingen statt zwischen 13 und 16.45 Uhr. hfwu