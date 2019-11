Weiteres Gastspiel der Preisträgerin

06.11.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Pianistin Julia Hermanski tritt am 24. November in der Kreuzkirche auf

Vor einem Jahr hat sie die Zuschauer in der Kreuzkirche verzaubert. Wer die Preisträgerin Julia Hermanski erlebt hat, wird sich auf ein Wiedersehen freuen. Wer das Konzert verpasst hat, bekommt am Sonntag, 24. November, um 19 Uhr eine neue Chance, die Pianistin live zu erleben. Das „Saitenklang“-Konzert vier Wochen später an gleicher Stelle ist mittlerweile ausverkauft.

NÜRTINGEN (lcs). Die neue Saison mit fünf Kulturveranstaltungen zugunsten der Hilfsaktion „Licht der Hoffnung“ steht kurz vor dem Start. Am Sonntag, 17. November, steht zum Auftakt das Stuttgarter A-cappella-Quintett „Die Füenf“ in Wendlingen auf der Bühne. Es folgt Kabarett mit Fatih Çevikkollu am 7. Dezember in Beuren. Für das Adventskonzert „Saitenklang und Nachtigallengesang“ am 22. Dezember in der Nürtinger Kreuzkirche sind jetzt schon keine Einzeltickets mehr erhältlich. Nur noch wenige Einzelkarten sind für den Auftritt der „Feisten“ am 6. Januar in Unterensingen übrig. Am 18. Januar gibt es dann noch „Moving Shadows“ in Frickenhausen zu sehen. Die Erlöse der Veranstaltungen kommen allesamt den sechs Projekten zugute, die durch die Aktion „Licht der Hoffnung“ unterstützt werden.