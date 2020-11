Schwerpunkte

Weiterer Brand in Wohngebäude in der Nürtinger Schafstraße

02.11.2020 19:00, — E-Mail verschicken

Foto: Just

Weiterer Brand und Nachlöscharbeiten Weitere Bilder finden Sie in der Bilderstrecke.

Nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Nürtinger Schafstraße 2 am Sonntagabend, bei dem ein 37- und ein 53-jähriger Mann ums Leben kamen, ist heute Nachmittag gegen 14.20 Uhr im Nachbargebäude Schafstraße 4 (im Bild das gelbliche Gebäude) ebenfalls ein Brand ausgebrochen.

Nach ersten Ermittlungen brach der Brand im rückwärtigen Teil des Gebäudes an einer Küchenzeile aus. Die genaue Brandursache ist bislang unbekannt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass dieses Feuer nicht durch den ersten Brand in der Nacht zum Montag entstanden ist. Der Rettungsdienst betreute 22 Bewohner vor Ort, drei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Alle Bewohner des Gebäudes werden durch die Stadt Nürtingen vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen dauern an. Während die Kriminaltechniker bereits im Brandhaus vom Montag in der Schafstraße 4 ihre Arbeit aufnehmen konnten, warten sie für das stark einsturzgefährdete Gebäude Schafstraße 2 noch auf das grüne Licht des Statikers. lp/aw