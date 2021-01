Schwerpunkte

Weitere Sperrungen im Nürtinger Straßennetz

Ab Montag Abschlussarbeiten in der Carl-Benz-Straße und Beginn der Arbeiten in der Steinengrabenstraße für neues Stromkabel und andere Versorgungsleitungen

Vor allem in der zweiten Hälfte des letzten Jahres gab es erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr wegen Bauarbeiten in der Neuffener Straße. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Umleitungsstrecken. Die letzten noch ausstehenden Arbeiten beginnen am kommenden Montag, gleichzeitig auch die weiteren Anschlussarbeiten in der Steinengrabenstraße.

Von der Carl-Benz-Straße ist die Zufahrt zur Neuffener Straße nicht möglich. Wegen dieser Arbeiten und wegen weiterer in der Steinengrabenstraße kommt es zu mehr Ausweichverkehr. Foto: just

NÜRTINGEN (nt/ug). Im März vergangenen Jahres begannen die Stadtwerke Nürtingen mit der Verlegung einer 30-Kilovolt-Stromtrasse in der Neuffener Straße. Mit dieser Maßnahme sollen die Stromversorgung der Stadt sichergestellt und die künftigen Anforderungen der E-Mobilität sowie ein wachsender Bedarf im Gewerbegebiet Großer Forst abgedeckt werden.