Weiße Rosen für die Nürtinger Scholl-Realschule

16.04.2022

Schüler erinnern mit Künstler Andreas Mayer-Brennenstuhl an die namensgebenden Geschwister.

NÜRTINGEN. „Was wir sagten und schrieben, denken ja so viele. Nur wagen sie nicht, es auszusprechen“ – die Geschwister Sophie und Hans Scholl stehen sinnbildlich für mutigen Widerstand gegen Unmenschlichkeit und Diktatur. Gemeinsam wurden sie am 22. Februar 1943 mit ihrem Freund Christoph Probst von den Nazis in München hingerichtet. Zusammen mit weiteren Kommilitonen wie Alexander Schmorell und Willi Graf sowie einem ihrer Dozenten, Professor Kurt Huber, hatten sie als Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ Briefe und Flugblätter verfasst und verteilt, auf denen zum Widerstand gegen das Nazi-Regime aufgefordert wurde.