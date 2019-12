Weihnachtskonzert der GSR

18.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtinger Realschüler stimmten musikalisch in Adventszeit ein

Weihnachtliche Klänge in der Oberensinger Kirche pm

NT-OBERENSINGEN (pm). Unter dem Schein der zwei brennenden Adventskerzen fanden sich am vergangenen Donnerstagabend in der Oberensinger Kirche wieder viele Musikerinnen und Musiker der Geschwister-Scholl-Realschule zu einem festlichen Weihnachtskonzert ein. Die Musiklehrer Anke Bader, Anita Rauscher und Björn Idler hatten sich auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Konzert überlegt und versetzten damit die voll besetzte Kirche in festliche Stimmung. In einem kurzweiligen Wechsel zwischen der Bläserband, der Klasse 6b, dem Orchester und den Solistinnen Elena Greiner (10c), Greta Schall (6b) und Dorothy Hartmann (6b) wurden sowohl weihnachtliche Klassiker als auch moderne Interpretationen vorgetragen. Wie in jedem Jahr erschallte dann zum Abschluss „O du fröhliche“ intoniert von Musikern und allen Gästen durch die festlich geschmückte Kirche und entließ alle Anwesenden in Richtung Weihnachten 2019.