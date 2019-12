Weihnachtshüttentreff in Nürtingen bis Heiligabend

17.12.2019 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Am Lammbrunnen können Besucher bis Heiligabend den Einkaufsbummel ausklingen lassen – Samstag Weihnachtsliedersingen

Vier Weihnachtsmarkthütten ziehen an den Lammbrunnen um. Bis Heiligabend ist der Weihnachtshüttentreff geöffnet. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Rund um die Stadtkirche, wo am Sonntag noch der Nürtinger Weihnachtsmarkt Anziehungspunkt für Besucher war, haben gestern die Mitarbeiter des Nürtinger Bauhofes fleißig geschafft. Die geschmückten Hütten wurden abgebaut. In vier Häuschen werden beim Weihnachtshüttentreff, der heute beim Lammbrunnen öffnet, noch bis Heiligabend Getränke ausgeschenkt und ein Imbiss angeboten. Der Weihnachtshüttentreff ist eine Initiative des Vereins Citymarketing Nürtingen und wurde schon im letzten Jahr angeboten. Die Hütten sind täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, an Heiligabend bis 15 Uhr.

Gudrun Klopfer, Citymarketing-Geschäftsführerin, freut sich, dass mit dem Treff die weihnachtliche Atmosphäre in der Nürtinger Innenstadt bis zum Heiligen Abend verlängert werden kann.