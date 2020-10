Schwerpunkte

Weihnachtsdörfle Nürtingen fällt auch aus

29.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Corona-Zahlen machen die Nürtinger Veranstaltung unmöglich

Der Nürtinger Weihnachtsmarkt vor der Stadtkirche wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Auch das zunächst angedachte Alternativkonzept "Weihnachtsdörfle" wurde nun abgesagt. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN (nt). In diesem Jahr hätte der Weihnachtsmarkt vor der malerischen Kulisse der Stadtkirche St. Laurentius, nach dem Mittelaltermarkt in Esslingen die beliebteste Veranstaltung dieser Art im Kreis, zum 35. Mal stattgefunden. Aufgrund der Corona-Pandemie war schon früh klar, dass der Adventsmarkt in der Altstadt und der Weihnachtsmarkt in ihrer gewohnten Form abgesagt werden müssen.