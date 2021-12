Schwerpunkte

Weihnachten mit Hartz 4 in Nürtingen

24.12.2021 05:30, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Für Menschen in Armut ist das Fest kein Grund zur Freude. Kleine Fluchten aus dem Alltag in den Unterkünften und ein Festmahl to go vom Tagestreff Nürtingen.

Weihnachten ist für einige Menschen eine ziemlich einsame Angelegenheit. Vor allem für jene, die nur wenig Geld im Portemonnaie haben. Hier gibt Jana Seufert am Tagestreff das Essen zum Mitnehmen aus dem Fenster. Fotos: Mohn

NÜRTINGEN. „Als Langzeitarbeitsloser muss man kämpfen“, sagt Rudi (Name von der Redaktion geändert). Wer wenig Geld in der Tasche hat, der ist bei vielem außen vor. Mal mit Freunden auf ein Bier treffen – für Rudi ein echter Luxus. Und wer nicht mehr dabei ist, immer wieder absagt, der ist eben irgendwann ganz abgemeldet, sagt er.