Wegweiser der Liebe

Sängerbund Nürtingen gab Muttertagskonzert – Chorliteratur aus Operette und Pop

Der gemischte Chor des Sängerbundes konzertierte in der Kreuzkirche pm

NÜRTINGEN (pm). Am vergangenen Sonntagabend lud der Sängerkranz Nürtingen zum Muttertagskonzert in die Kreuzkirche ein. Die Chöre des Sängerkranzes gaben Stücke aus unterschiedlicher Chorliteratur zum Besten. Unter der Leitung von Sigrid Müller und der Begleitung von Edgar Holl am Flügel sang der Chor unter anderem Stücke wie die Elisabeth-Serenade – ein Musikstück, welches zur Krönung Queen Elisabeth II. gespielt wurde. Die Stimmen der Sänger des Gemischten Chors und des Chors Singfonie erklangen in deutscher und englischer Sprache zu den Liedern des Abends.

Der Erste Vorsitzende des Sängerbundes Nürtingen, Uwe Dornis, trat als Solist auf und sang Stücke wie „Ach, ich hab’ in meinem Herzen tief drinnen“ aus der Oper „Schwarzer Peter“ und „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ aus der Operette „Der Vetter von Dingsda“.