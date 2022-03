Schwerpunkte

Wegen des Ärztemangels finden Flüchlinge in Nürtingen keinen Hausarzt

11.03.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Viele Geflüchtete haben große Mühe, einen Hausarzt zu finden. Damit ist die Versorgung für Menschen, die regelmäßig Medikamente brauchen, nicht gewährleistet. Das Problem wird sich mit Neuankömmlingen aus der Ukraine verschärfen.

Ohne Hausarzt keine Überweisung zum Facharzt: Bei der gesundheitlichen Versorgung von Geflüchteten liegt einiges im Argen. Foto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. „Man sollte nicht glauben, dass so etwas in Deutschland möglich ist.“ Margret Fuchs ist verärgert. Seit 2016 kümmert sie sich ehrenamtlich um die Flüchtlinge in der Unterkunft der Kreises in der Max-Eyth-Straße. Und immer wieder erlebt sie, dass diese große Mühe haben, eine angemessene ärztliche Versorgung zu bekommen.