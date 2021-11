Schwerpunkte

Wegen Corona kein Nürtinger Weihnachtsmarkt

22.11.2021 12:00, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Kontinuierlich steigende Corona-Infektionszahlen gaben den Ausschlag für die Absage durch den Krisenstab. Weihnachtsbeleuchtung und die Dekoration mit Tannenbäumen sollen in der Stadt für etwas Vorfreude auf das Weihnachtsfest sorgen.

Auch in diesem Jahr wird es keinen Nürtinger Weihnachtsmarkt geben. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Jetzt ist es endgültig: Der Nürtinger Weihnachtsmarkt wird abgesagt. Was sich bereits vergangene Woche nach der „Testabstimmung“ im Gemeinderat andeutete, wurde jetzt vom Krisenstab der Stadt Nürtingen entschieden. Nach der Absage im letzten Jahr wird es auch 2021 bei der Stadtkirche keinen Markt geben. Das Bedauern ist auch bei der Stadt groß, zumal die Mitarbeiter im Amt für Stadtmarketing und Tourismus in den zurückliegenden Monaten viel Zeit in die Organisation investiert hatten. Außerdem war dem Team um Bärbel Igel-Goll Ende Oktober vom Gemeinderat noch aufgetragen worden, als Ersatz für den abgesagten Adventsmarkt in der Altstadt ein Märktle mit kunsthandwerklichen Artikeln beim K3N zu organisieren. Und auch für dieses Märktle lag bereits die Zusage von Beschickern vor. Doch die Absage betrifft nicht nur den Nürtinger Weihnachtsmarkt, sondern auch das als Ersatz für den Adventsmarkt gedachte Kunsthandwerker-Weihnachtsmärktle auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N.