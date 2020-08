Schwerpunkte

Weder Weindorf noch Adventsmarkt in Nürtingen

08.08.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Wegen der Corona-Pandemie stehen die Aussichten für Märkte und Feste in der Region schlecht

In diesem Jahr wird es in Nürtingen definitiv weder ein Weindorf noch den Adventsmarkt in der Altstadt geben. Und auch in anderen Städten und Gemeinden wird man wohl auf zahlreiche Feste verzichten müssen.

In Nürtingen wird es 2020 definitiv kein Weindorf geben. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit. Demnach sei die Entscheidung über die Absage bereits vor einigen Monaten gefallen. „Das war zu einer Zeit, als die Corona-Verordnung solche Veranstaltungen untersagt hat“, so Clint Metzger, Pressesprecher der Stadt Nürtingen.