Schwerpunkte

Wechsel im Gemeinderat bei Fraktion Nürtinger Liste/Grüne-Basis NT

12.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Bei der Fraktion von Nürtinger Liste/Grüne-Basis NT gab es einen Wechsel im Nürtinger Gemeinderat. Olivia von der Dellen (links) scheidet aus beruflichen Gründen aus dem Gremium aus. Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich würdigte in der letzten Gemeinderatssitzung ihr Engagement in den vergangenen fünf Jahren, das immer an der Sache orientiert gewesen sei. Besonders am Herzen sei ihr als Mitglied im Kultur-, Schul- und Sozialausschuss der soziale Bereich gelegen. Sie war zudem Mitglied im Beirat des Hauses der Familie. Ihr Einsatz habe immer auch denjenigen gegolten, die am Rande der Gesellschaft stehen. Sie gehörte außerdem dem Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft Nürtingen an. Oberbürgermeister Fridrich vereidigte als Nachrückerin die Diplom-Geologin Dr. Renate Kostrewa (rechts, bei der Verlesung des Amtseids) in ihrem Amt als Gemeinderätin. Ihre Fraktion hatte eine Neubesetzung ihrer Mitglieder in den Ausschüssen beantragt, was vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde. Renate Kostrewa wird künftig im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft und im Beirat der Volkshochschule vertreten sein. Regine Glück ersetzt Olivia von der Dellen im Kultur-, Schul- und Sozialausschuss und im Beirat des Hauses der Familie. Oberbürgermeister Fridrich dankte Olivia von der Dellen für ihren konstruktiven Einsatz für die Stadt Nürtingen und bot Renate Kostrewa eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an. ug/Fotos: Holzwarth