Top Aktuell

Wasserrohrbruch in der Wendlinger Kanalstraße

28.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Ein Wasserrohrbruch hielt in der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wendlingen auf Trab. Etwa um 3 Uhr entdeckten Mitglieder der DRK-Bereitschaft Wendlingen das aus dem Asphalt und der Kanalisation drückende Wasser. Und zwar direkt bei ihren Bereitschaftsräumen in der alten Volksbank. Die Wasserwerke stellten für eine halbe Stunde für die gesamte Kanalstraße das Wasser ab. Grund war ein Rohr, das an zwei Stellen von außen nach innen durchgerostet war. Das Rohr konnte provisorisch abgedichtet werden, im Januar soll die defekte Stelle jedoch durch ein neues Rohrstück ersetzt werden. Glück im Unglück: In einen Kellerraum der alten Volksbank lief Wasser ein und stand in den Lagerräumen des Museumsvereins etwa zwei Zentimeter hoch. Viele eingelagerte Stücke waren jedoch in den Regalen untergebracht und blieben daher vom Wasser verschont. Auch das im Gebäude untergebrachte Stadtarchiv wurde nicht beschädigt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort, auch Bürgermeister Steffen Weigel machte sich vor Ort ein Bild. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Mehr zum Wasserrohrbruch gibt es in Kürze online. sg/Foto: 7aktuell