Schwerpunkte

Was steckt hinter den Stellenanzeigen von Pflegekräften in der Nürtinger Zeitung?

26.02.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Was hinter den vielen Stellengesuchen von Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen steckt: Die Redaktion hat Kontakt zu den Inserenten aufgenommen und wollte wissen, warum sie lieber den Job aufgeben, als sich gegen Corona impfen zu lassen.

Die Stellengesuche in unserer Zeitung am Samstag, 29. Januar: Ernsthafte Arbeitssuche oder politisch motivierte Kampagne? Foto: Holzwarth

Sind sie echt oder nicht? Diese Frage kam unweigerlich auf, als am Samstag, 29. Januar, etwa 30 in Pflegeeinrichtungen beschäftigte Menschen Stellengesuche aufgaben, in denen sie schrieben, dass sie ab dem 16. März, dem Beginn der Impfpflicht für ihre Berufsgruppe, eine neue Aufgabe suchen. Denn auch in anderen Medien überall in Deutschland waren solche Anzeigen massenhaft erschienen und wenn die Kollegen mit den Inserenten sprechen wollten, meldete sich oft niemand oder die Rufnummer war nicht vergeben.