Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung?

Auch von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, warten zahlreiche Veranstaltungen auf Jung und Alt in unserem Verbreitungsgebiet. Wir haben einige davon ausgewählt. Für Fußballfans ein wichtiges Datum: Am Sonntag um 14 Uhr beginnt der Sennerpokal in Neckartailfingen.

Jubelbilder aus dem Jahr 2019 und vor Corona: Der FC Frickenhausen freute sich über Sieg beim Sennerpokal. Foto: Holzwarth

Wer noch keine Pläne hat fürs Wochenende, 16. und 17. Juli, der findet hier eine passende Veranstaltung. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Sennerpokal in Neckartailfingen

Seit 2019 war Corona-Pause für den Sennerpokal. Vom 17. bis zum 24. Juli findet nun der 61. Sennerpokal in Neckartailfingen statt. Los geht es am Sonntag, 17. Juli, um 14 Uhr mit dem Spiel TSV Neckartailfingen gegen TSV Linsenhofen. Mehr Infos gibt es auf der Seite https://www.ntz.de/sport/sennerpokal/sennerpokal-2022/.

TSV Kohlberg feiert 125-Jahr-Jubiläum

Das Festwochenende beim TSV Kohlberg beginnt bereits am Freitag, 15. Juli. Los geht es um 18 Uhr mit dem Volleyball-Mannschaftsturnier, ab 18.30 Uhr folgt das Fußball-Straßenturnier. Am Samstag, 16. Juli, startet der Tag um 9.15 Uhr mit dem Leichtathletik-Dreikampf, bevor um 12 Uhr die FJunioren um den Sparkassen-Cup spielen und ab 12.30 Uhr die Bambini antreten. Um 15 Uhr geht es weiter mit den E- und D-Junioren. Weitere Termine: ab 14.30 Uhr Volleyball für Vereine und Firmen, ab 19.30 Uhr Elfmeterturnier. Am Sonntag, 17. Juli, geht es mit einem Festgottesdienst im Festzelt los. Weitere Höhepunkte: 13.30 Uhr Festumzug durch Kohlberg, 15.30 Uhr Kinderolympiade Gelände Hardt, 15.30 Uhr Musikverein Upfingen im Festzelt, 17.30 Uhr Musikverein Kohlberg im Festzelt.

Eröffnung Johannesforum in Wendlingen

Es ist geschafft: Das Johannesforum der Evangelischen Kirchengemeinde und der Bruderhausdiakonie in der Wendlinger Ortsmitte ist fertig. Das wird am Wochenende groß gefeiert. Das Programm: Samstag, 16. Juli: Tag der offenen Tür, 10 Uhr, offizieller Beginn mit Posaunenchor 11 Uhr, Matinee mit dem Pop-Gospel-Projektchor der Kantorei 13 Uhr, Kabarett „So semmer halt“ mit Pfarrer Brändle 14 und 16 Uhr, Kindertheater Zirkus Primel ab 10.30 Uhr Führungen stündlich durch das Johannesforum, 20 Uhr, Open Air, Rock am Forum mit Preachers ’n’ Poets und EvergreenTwice (Karten im Vorverkauf: Buchladen im Langhaus und Schreibwaren Spohn). Außerdem: Kreativ- und Spielangebote für Kinder, Cocktailbar auf dem Dachgarten. Am Sonntag, 17. Juli, geht es um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst los (mit Pfarrer Brändle, Diakonin Greiler-Unrath und Kantorei). 11 Uhr: Familiengottesdienst, mit den Pfarrern Elwert und Moser, Kinderchor und Jugendkantorei, beide Gottesdienste im Johannesforum.

Nürtinger Konzertensemble mit zwei Konzerten

Mit zwei Konzerten unter freiem Himmel startet der Kammerchor des Nürtinger Konzertensembles (NKE) ein musikalisches Comeback nach coronabedingter Zwangspause. Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Juli, jeweils um 19 Uhr, lädt der Chor im Innenhof der HfWU in der Neckarsteige unter dem Motto „C’est la vie!“ zu einer bunten Reise mit Werken von Brahms, Beethoven, Fauré, Strauss und anderen ein. Mit dabei sind auch die Sopranistin Gundula Peyerl sowie Rita Klose und Elena Benditskaia am Klavier. Karten sind im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, erhältlich, Restkarten auch jeweils an der Abendkasse. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte im Foyer des HfWU-Campus in der Braike statt.

Gospelchor Rhythm ’n’ Joy in Nürtingen

Am Samstag, 16. Juli, 19.30 Uhr, gibt der Nürtinger Gospelchor Rhythm ’n’ Joy im Martin-Luther-Hof ein Sommerkonzert zum Auftakt des Bezirkskirchentages. Seit zehn Jahren wird der Gospelchor von Angela Sieg geleitet; Jens Otzen am Klavier wird den Chor in bewährter Weise begleiten. Der Eintritt ist frei, über eine Spende würde sich der Chor freuen.

Comedy-Duo Oropax im Wendlinger Freibad

Auf, über, im und unter Wasser: Die Oropax-Brüder kommen am Samstag, 16. Juli, um 20.30 Uhr mit ihrem „Wasser-Fest“ ins Wendlinger Freibad. Die prall aufgeblasene, schwimmende Freilichtbühne verspricht einen ungewöhnlichen Auftritt. Karten für diese Show gibt es im Vorverkauf online unter www.zeltspektakel.de. Oder an der Abendkasse. Die Vorstellung ist bestuhlt. Der Eingang findet nicht über den normalen Freibadeingang statt, sondern unten an der Straße zwischen Sportpark und Freibad.

Infotag zur Herzgesundheit in der Nürtinger Stadthalle K3N

Der Landesverband für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen Baden-Württemberg veranstaltet am Samstag, 16. Juli von 9 bis 16 Uhr in der Stadthalle K3N einen Info-Tag zum Thema Selbsthilfe und Herzgesundheit. Es gibt Vorträge von Kardiologen zu aktuellen Themen, von Vertretern der Selbsthilfe, sportliche Mitmachangebote der Herzgruppen Nürtingen und Oberensingen, Reanimationsschulung und Hintergrundinfos aus dem Rettungsdienst, Videos über Herz-OPs sowie Informationsstände und Aussteller. Die Veranstaltung wird unterstützt von der AOK Baden-Württemberg und der Herzgruppe Nürtingen.

„Brot.Zeit.Fest“ im Freilichtmuseum Beuren

Am Sonntag, 17. Juli, kann die ganze Familie im Freilichtmuseum Beuren einen erlebnisreichen Tag verbringen. Auf dem Programm stehen zwischen 11 und 16 Uhr zwei ökumenische Picknickdecken-Gottesdienste in den Streuobstwiesen des Museumsdorfs, Mitmachaktionen rund ums Brot. Außerdem gibt es Erlebnisstationen der rollenden Kinderturnwelt und ein besonderes Erlebnis klassischer Musik mit dem Kammerorchester Esslingen in einem ehemaligen alten Schafstall (14 und 15 Uhr). Veranstaltet wird das „Brot.Zeit.Fest“ im Museumsdorf vom Katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen, dem Evangelischen Kirchenbezirk Nürtingen, der Caritas-Kinderstiftung Esslingen-Nürtingen, der Katholischen Seelsorge für Menschen mit Behinderung und der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg.

Sommerfest auf dem Altenrieter Rathausplatz

„Altenriet bewegt“ lädt am Sonntag, 17. Juli, von 12 bis 19 Uhr zum Sommerfest auf den Rathausplatz ein. Das Programm (in Auszügen): 11.30 Uhr Eröffnung, 11.30 bis 13 Uhr Oberkrainer Ensemble vom Musikverein Stadtkapelle Leinfelden, 14 bis 14.45 Uhr Bühnenshow mit Marko Ripperger von Magic Entertainment, 14 bis 16 Uhr Close-up-Zauberei mit Marko Rippberger und dem Publikum, 15 bis 16 Uhr Oberkrainer Ensemble vom Musikverein Stadtkapelle Leinfelden, 16 bis 16.45 Uhr der schwäbische Comedian „Leibssle“, 17 bis 19 Uhr Unterhaltungsmusik mit Discjockey Leo.

Sommerfest des Musikvereins Aich

Am Sonntag, 17. Juli, veranstaltet der MV Aich rund um die Festhalle Aich sein Sommerfest. Das Fest beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr. Ab 11.30 folgt die musikalische Unterhaltung mit dem MV Simmozheim, um 14 Uhr Juka und Bläserbande des MV Aich, den Abschluss ab 15.30 Uhr wird der Musikverein Neuenhaus bilden. Die Gäste werden bewirtet.

US-Car & Harley-Treffen in Metzingen

Der US-Car Club Southside-Rebels richtet dieses Jahr am 16. und 17. Juli eine Großveranstaltung in Metzingen auf dem Festplatz Bongertwasen aus. Je nach Wetterlage rechnet der Veranstalter an diesem Wochenende mit circa 1000 Fahrzeugen und bis zu 10 000 Gästen. Den Besuchern werden neben US-Cars und -Bikes eine große Händlermeile sowie etliche Foodtrucks mit amerikanischen Leckereien und Getränken geboten. Ein großes Festzelt inklusive Barbetrieb rundet die Veranstaltung ab. Für die musikalische Unterhaltung dieses Events sorgen mehrere Country-Live-Acts sowie am Samstagabend die Woodpeckers, eine der besten Rock-Coverbands aus dem süddeutschen Raum. Weitere Infos unter www.southside-rebels.de.