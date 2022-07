Schwerpunkte

Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung?

08.07.2022 13:33, Von Lino Tietzen — E-Mail verschicken

Das Wochenende, 9. und 10. Juli, bietet mehrere Höhepunkte: in Nürtingen rudern die Drachenboote den Neckar runter, das WO?!-Festival in Wendlingen kann mit bekannten Bands glänzen und in Neckartenzlingen steht das große Festwochenende zur 950-Jahr-Feier an.

Der Drachenboot-Cup steht am Wochenende wieder auf dem Programm. Foto: NZ-Archiv

Die Auswahl an Festivals, Dorffesten oder Schuljubiläen ist von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Juli groß. Wenn das Wetter so stabil bleibt wie angesagt, steht diversen Veranstaltungen von Neckartenzlingen bis Wendlingen und Nürtingen bis Walddorfhäslach nichts mehr im Weg.

Drachenboot-Cup in Nürtingen

Am kommenden Wochenende sind auf dem Neckar endlich wieder die Drachen los: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lädt der Ruderclub am Samstag, 9. Juli, ab 11 Uhr zum 17. Nürtinger Drachenboot-Cup ein. Über 20 Teams treten diesmal gegeneinander an, darunter auch drei reine Frauenmannschaften.

In Vor- und Hoffnungsläufen sowie Viertelfinal-, Halbfinal- und Finalrennen fahren die jeweils 17 Mann und Frau starken Crews die besten Drachenbändiger aus. Zum Spektakel auf dem Wasser wird an Land für Essen und Trinken gesorgt. Während des Tages gibt es auch eine Einlage mit Trommlern und eine Breakdance-Vorführung. Siegerehrung ist um ungefähr 19 Uhr, danach beginnt die Open-Air-Party mit den Flippmanns, die bis Mitternacht dauern soll.

WO?!-Festival in Wendlingen mit 14 Acts

Das WO?!-Festival in Wendlingen auf dem Mehrzweckplatz gegenüber des Freibads ist ebenfalls ein Höhepunkt des Wochenendes. Insgesamt 14 Acts sorgen für Stimmung. Einlass ist am Freitag, 8. Juli, um 17.30 Uhr, am Samstag, 9. Juli, um 16.30 Uhr. Als Headliner, die den Freitag- beziehungsweise Samstagabend beschließen, konnten die fränkische Partyband Kellerkommando und der Kirchheimer Rapper Juse Ju gewonnen werden.

Eröffnen werden am Freitag um 18 Uhr Shit out of Luck, es folgen Call me Brutus, Parole:Paula, Baxxter Boys, Die grüne Welle und Kellerkommando. Das Festival am Samstag eröffnen Cliff House. Die weiteren Bands sind The Journey Back, Deface, Dumb Bats, Laserknecht & Zaubertoms, Tabula Rasa Orchester und Juse Ju, zwischen den Bands legt Josh auf. Die limitierten Hardcover-Tickets (Zwei-Tages-Tickets) sind vergünstigt in den Jugendhäusern Köngen, Wendlingen und Oberboihingen sowie in der Geschäftsstelle der Wendlinger Zeitung, Albstraße 18, erhältlich.

950-Jahr-Feier in Neckartenzlingen

Zum Festwochenende herrscht anlässlich der Neckartenzlinger 950-Jahr-Feier von Freitag bis Sonntag ein buntes Treiben auf dem Festgelände am Schulzentrum. Am Freitag um 18 Uhr fällt der Startschuss für die Festtage. Um 19 Uhr steht der Fassanstich durch Bürgermeisterin Melanie Braun auf dem Programm, bevor dann eine halbe Stunde später der „Denzlinger Abend“ beginnt. Um 22 Uhr schließt sich der „Meeting Club“ an. Der zweite Festtag am Samstag beginnt um 12 Uhr mit Musik und Programm auf der Bühne. Parallel dazu stellen die Hobbykünstler der Gemeinde am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ihre Werke in der Melchior-Festhalle aus. Für die jungen Besucher werden ab 13 Uhr eine Spielstraße und ab 17.30 Uhr eine Kinder- und Jugenddisco im Stadion geboten. Um 20 Uhr beziehungsweise 22 Uhr werden am Abend mit den Rocking Daddies und The Lunatics zwei Rock-Bands dem Festpublikum einheizen.

Beginnend mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr beschließt der Sonntag das Festwochenende. Nach dem Frühschoppen ab 11 Uhr wartet um 13.30 Uhr der Festumzug auf die Gäste. Eine Stunde später setzt sich das Programm auf der Bühne fort, bevor um 17.30 Uhr Bürgermeisterin Melanie Braun zum offiziellen Abschluss einlädt.

175 Jahre Johannes-Wagner-Schule in Nürtingen

Mit einem großen Schulfest feiert die Johannes-Wagner-Schule am Samstag, 9. Juli, von 11.30 bis 17 Uhr ihr 175-jähriges Bestehen. Die Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat und den Förderschwerpunkten Hören und Sprache. Zum Fest lädt sie auf ihr Gelände an der Neuffener Straße 141 bis 161 ein. Es gibt ein buntes Programm mit Schülervorführungen sowie Spiel- und Bastelangeboten für die ganze Familie. Eine Ausstellung informiert über die Schule und ihre Geschichte. Das eigene Gehör kann getestet werden. Viel zu entdecken gibt es beim Büchermarkt ebenso wie bei der Tombola. Ein Theaterstück gibt Einblick in die wechselvolle Geschichte der Schule. Weitere Informationen sind unter www.johannes-wagner-schule.de zu finden.

Neuer Ortskern in Walddorfhäslach

Am Sonntag, 10. Juli, wird bei einem Dorffest der neue Ortskern von Walddorfhäslach eingeweiht. Zum Rahmenprogramm gehört ein ökumenischer Gottesdienst mit Kindergarten und CVJM-Posaunenchor um 10.15 Uhr, bevor um 11.30 Uhr das Fest durch Bürgermeisterin Silke Höflinger eröffnet wird.

Um 12.15 Uhr findet die symbolische Einweihung des neuen Ortskerns mit Gemeinderat und Banddurchschnitt statt, auch die Führungen durch das sanierte Denkmalschutzgebäude Rathausgasse starten dann. Ab 12.30 Uhr folgen musikalische Aufführungen. Die Spielstraße mit Gewinnspielen wird ab 12.15 Uhr geöffnet sein. Dazu gibt es Verkaufs- und Präsentationsstände, ein Fahrdienst von den Parkplätzen des Sport- und Freizeitzentrums und den Unternehmen Moldex-Metric und Netto-Markt zum Fest wird angeboten.

Hoffest in der Neckarspinnerei in Wendlingen-Unterboihingen

Ebenfalls am Sonntag findet von 12 bis 19 Uhr in der Neckarspinnerei in Wendlingen-Unterboihingen ein Hoffest statt. Veranstalter ist der Stuttgarter Verein Adapter, der ein Wohnmodul auf dem Areal vorstellt, mit dem kurzfristig Wohnraum auch innerhalb von Gebäuden geschaffen werden kann. Dieses Wohnmodul, Endo genannt, wird während des Hoffests zu sehen sein.

Das Programm beginnt um 12 Uhr mit Flomann (Musik), um 14 Uhr ist eine Führung geplant. Von 15 Uhr an gibt es nochmals Musik mit Sam Whiskey. Um 16 Uhr ist eine weitere Führung durch die Neckarspinnerei anberaumt. Mit Musik geht das Programm zu Ende: Ab 17 Uhr spielt The Rare Birds Club, ab 18 Uhr beschließt Flomann das Hoffest mit einigen Songs.

Maultaschenfest in Oberboihingen

Als dritte Veranstaltung am Sonntag findet das Maultaschenfest des Liederkranzes Eintracht Oberboihingen nach zweijähriger Pause wieder auf dem Oberboihinger Dorfplatz statt. Beginn ist um 11 Uhr, ab der Mittagszeit kann man darüber hinaus gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen. Der Stammchor und die Young Voices freuen sich sehr auf das Kommen vieler Besucher.