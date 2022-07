Schwerpunkte

Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung?

01.07.2022 14:34, Von Lino Tietzen — E-Mail verschicken

Für jeden Geschmack wird am ersten Juliwochenende etwas geboten: die klassischen Dorffeste locken nach Zizishausen oder Tischardt, in Wendlingen wird rund um die Uhr geschwommen und in Nürtingen zeigen die „Jugend musiziert“-Gewinner ihr Können.

In Zizishausen wird am Wochenende wieder das Dorffest gefeiert. Das Bild stammt aus dem Jahr 2017. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Die Vielfalt der Veranstaltungen am kommenden Wochenende kann sich sehen lassen: Sportliche Betätigung ist beim 24-Stunden-Schwimmen in Wendlingen möglich, Musikalisches wird an beiden Tagen in Nürtingen geboten und in Zizishausen und Tischardt feiern die Dorffeste ihr Comeback von der Corona-Zwangspause.