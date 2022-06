Schwerpunkte

Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung?

10.06.2022 11:33, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Noch keine Pläne für die nächsten Tage? Wir haben wieder ein paar Tipps für den 10./11. und 12. Juni. Die Bandbreite reicht von klassischer Musik über den Tag des offenen Bienenstocks bis zu Open-Air-Kino-Vorführungen.

Wer mehr über Bienen und die Imkerei erfahren will, der sollte am Sonntag den Bezirksimkerverein Nürtingen besuchen. Foto: NZ-Archiv

Obwohl gerade Pfingstferien sind, kann sich das Veranstaltungsangebot am Wochenende, 11. und 12. Juni, in und rund um Nürtingen durchaus sehen lassen. Unsere Auswahl finden Sie hier.

Endor4ne spielt in der Alten Seegrasspinnerei

Die deutschsprachige Band Endor4ne tritt am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr in der Tapasbar im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei auf. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete Speisen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder (0 70 22) 20 96-172.

Open-Air-Kino auf der Nürtinger Kulturbühne

Am Freitag, 10. Juni, steht der „Harry Potter“-Ableger „Phantastische Tierwelten: Dumbledores Geheimnisse“ beim Open-Air-Kino vor der Stadthalle K3N auf dem Programm. Im dritten Teil der Filmreihe schickt Professor Albus Dumbledore (Jude Law) eine unerschrockene Truppe aus Zauberern, Hexen und einem mutigen Muggel-Bäcker auf eine gefährliche Mission. Das Lenninger Gypsy-Swing-Duo Panzer & Geisinger stimmt ab 21.15 Uhr auf den Abend ein. Am Samstag, 11. Juni, läuft die Komödie „Wunderschön“ von Karoline Herfurth. Der Film zeigt die unterschiedlichen Lebensphasen von fünf Frauen. Singer-Songwriter Kilian Mohns gibt ab 21.15 Uhr seine Songs zum Besten. Zum Abschluss des Nürtinger Open-Air-Kinos gibt es den letzten „Tatort“ vor der Sommerpause. Er wird am Sonntag, 12. Juni, live gezeigt. Der Eintritt dazu ist kostenlos, Einlass solange es freie Plätze gibt. Der Einlass für die Kinoabende ist immer ab 21 Uhr. Der Film startet gegen circa 21.45 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist. Bei schlechtem Wetter werden die Filme in der Kreuzkirche gezeigt. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-1 50.

Vokalensemble mit „Shout with Joy“ in Bempflingen und Zizishausen

Das Vokalensemble „Die Damen“ ist mit seiner neuen Konzertreihe „Shout with Joy“ unter der Leitung von Susanne Dünnebier am Start: am Samstag, 11. Juni, in der katholischen Kirche St. Peter in Bempflingen und am Sonntag, 12. Juni, in der evangelischen Christuskirche in Zizishausen. Im Mittelpunkt des Konzerts stehen die „Little Jazz Mass“ und „Nidaros Jazz Mass“ von Bob Chilcott, ergänzt durch weitere Kompositionen des 20. Jahrhunderts. Begleitet werden „Die Damen“ von dem Unterensinger Jazzpianisten Chris Geisler. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Naturtheater Grötzingen legt wieder los

Das Naturtheater Grötzingen startet am Wochenende in die neue Spielzeit. Am kommenden Samstag, 11. Juni, findet die Premiere zu „Ein Sommernachtstraum“ um 20.30 Uhr statt, am Sonntag, 12. Juni, die Premiere zu „Die kleine Hexe“ um 15 Uhr. Für das Premierenwochenende gibt es aber keine Karten mehr. Die Spielzeit dauert bis 21. August. Weitere Infos gibt es unter www.naturtheater-groetzingen.de; Kartenvorverkauf bei Schreibwaren Etzler, im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung oder an der Theaterkasse vor Ort, Telefon (0 71 27) 5 03 80, E-Mail vorverkauf@naturtheater-groetzingen.de; Kartenbestellung online bei Reservix.

Konzert-Matinee in der Sammlung Domnick

In der Sammlung Domnick findet am Sonntag, 12. Juni, um 11 Uhr eine Konzert-Matinee, statt. Das Programm „La mer“ von Claude Debussy und „Le sacre du printemps“ von Igor Strawinsky passt in die aufwühlende Jahreszeit. Die französische Pianistin Yseult Jost und der portugiesische Pianist Domingo Costa spielen diese Werke zu vier Händen. Diese Matinee ist ein Kooperationskonzert mit der Stadt Nürtingen. Um Anmeldung wird gebeten: telefonisch (0 70 22) 5 14 14 oder per Mail stiftung@domnick.de.

Tag der offenen Tür beim Imkerverein in Nürtingen

Am Sonntag, den 12. Juni, lädt der Bezirksimkerverein Nürtingen von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür an den Lehrbienenstand des Vereins, direkt am Radweg zwischen Nürtingen und Frickenhausen. Mitglieder des Imkervereins stellen den Besuchern die vielfältigen Aufgaben vor, die das Imkern mit sich bringt. Wer möchte, kann einen Blick in geöffnete Bienenvölker wagen und den Bienen bei ihrer Arbeit zusehen. Dazu gibt es ein breites Angebot an Speisen und Getränken. Zusätzliche Infos gibt es auch auf der Homepage www.nuertingen.lvwi.de.

Tag der offenen Gärten in Wendlingen

Bereits zum zwölften Mal findet der Tag der offenen Gärten am Sonntag, 12. Juni, von 11 bis 18 Uhr statt, nach einer Pause im vergangenen Jahr. Die offenen Gärten sind in Esslingen und im ganzen mittleren Neckarraum, von Backnang bis Leonberg und natürlich in Wendlingen.

Hier gibt es gleich zwei Gärten zu bewundern. Das ist zum einen der Garten des Museumsvereins in der Kirchstraße 4–6. Er ist ein Kräuter- und Nutzgarten am barocken Pfarrhaus von Unterboihingen, das inzwischen das Stadtmuseum beherbergt. Zum anderen gibt es den Rosengarten der Familie Jurisch. Er findet sich ebenfalls in Unterboihingen, in Richtung Pfarrwiese. Dessen Schönheit kommt nicht von ungefähr: Wolfgang Jurisch ist Gärtnermeister und liebt Rosen. Eine Liste aller Gärten, die in der Region besucht werden können, gibt es mit Bildergalerien und Wegbeschreibung unter www.offenegaerten-esslingen.de.