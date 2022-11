Schwerpunkte

Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung?

18.11.2022 12:00, — E-Mail verschicken

Der erste Advent ist nicht mehr weit. Doch auch schon am Wochenende, 19. und 20. November, wird bei vielen Veranstaltungen auf die Adventszeit eingestimmt. Es gibt aber noch andere Termine. Hier finden Sie eine Auswahl.

Nach zweijähriger Coronapause gibt es am Samstag, 19. November, von 16 bis 21 Uhr wieder ein Lichterfest in Neuffen. Foto: NZ-Archiv

Noch nichts vor am Wochenende, 19. und 20. November? Wir haben wieder eine Auswahl von Veranstaltungen unserer Zeitung zusammengestellt. Natürlich erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

A-cappella-Formation „Nackt“ im Theater im Schlosskeller

Am Freitag, 18. November, um 20 Uhr tritt mal wieder die A-cappella-Formation „Nackt“ im Theater im Schlosskeller auf. Die sechs Sänger bieten Balladen, Evergreens, Swing und Ohrwürmer. Sie stammen aus vier Nationen, was auch in den Songs zu hören ist. Mit viel Humor und Spontanität weiß „Nackt“ immer wieder zu überraschen. Nachdem der eine oder andere ihr Konzert im Frühjahr im Theaterkeller wegen Corona verpasst hat, gibt es jetzt noch einmal die Gelegenheit, die sechs Sänger zu erleben. Karten gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150.

Das Duo Kouyaté in der Seegrasspinnerei Nürtingen

Das Duo mit Mamadi Kouyaté (Balafon und Gesang) und Ursula Branscheid-Kouyaté (Kora, Percussion und Gesang) spielt am Freitag, 18. November, um 20 Uhr in der Tapasbar der Alten Seegrasspinnerei traditionelle westafrikanische Musik auf der Stegharfe Kora und dem Balafon, dazu gibt es traditionelle Lieder. Afrika hält nicht nur Trommelrhythmen bereit, sondern auch einen großen Fundus an zarten Melodien, Klängen und Gesängen. Diese werden nur innerhalb der Kaste der Musiker und Geschichtenerzähler (Griots) weitergegeben. Mamadi Kouyaté gehört zu dieser Kaste und kommt aus einer traditionsreichen Musikerfamilie, die einen musikalischen Schatz, ein Unesco-Weltkulturerbe, aufbewahrt. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete afrikanische Speisen. Eine Reservierung wird empfohlen unter der E-Mail-Adresse reservierung@tvfk.de oder der Telefonnummer (0 70 22) 2 09 61 72.

Abend der 1000 Lichter in Wendlingen

Am Freitag, 18. November, öffnen die Wendlinger Einzelhändler ihre Geschäfte wieder zum Einkaufen und Schlemmen in stimmungsvoller Atmosphäre beim Abend der 1000 Lichter mit langer Einkaufsnacht. Die Einzelhändler wollen die Tradition auch in diesem, schwierigen Jahr der Energiekrise nicht abreißen lassen.

Am Freitag kann man bis 21 Uhr durch die Geschäfte bummeln. Parkplätze gibt es in der Rathaus-Tiefgarage und der gesamten Innenstadt. Gut zum Abend der 1000 Lichter kommt man aber auch mit den Stadtbussen oder dem Bürgerbus.

Sternführung in Nürtingen

Die Astronomische Vereinigung Nürtingen (AVN) veranstaltet am Freitag, 18. November, eine Sternführung in der Neckar-Alb-Sternwarte Nürtingen hinter der Turnhalle bei den Schul-Containern des Hölderlin-Gymnasiums am Lerchenberg 69. Beginn ist um 20 Uhr. Die Besucher haben die Möglichkeit, verschiedene Himmelsobjekte wie Sternhaufen, Gasnebel, Galaxien, den Mond und Planeten live im Fernrohr zu beobachten. Ergänzend werden die aktuell sichtbaren Sternbilder erläutert. Warme Kleidung wird empfohlen. Die Veranstaltung findet nur bei klarem Himmel statt. Weitere Informationen unter www.sternwarte-nuertingen.de.

Adventsmarkt in Grafenberg

Am Samstag, 19. November, findet in Grafenberg in der historischen Kelter ein Adventsmarkt statt. Verkauf ist von 11 bis 18 Uhr.

Adventszauber der Lichtstube in Neuffen-Kappishäusern

Die Lichtstube Kappishäusern lädt am Samstag, 19. November, von 12 bis 19 Uhr zur Einstimmung auf die Adventszeit ein. Die Gruppe von Kunsthandwerkerinnen und -handwerkern aus der Region wird auch in diesem Jahr ausschließlich handgefertigte weihnachtliche Dekorationen und vielfältige Geschenkideen präsentieren. Dabei ist die Palette der Materialien von Beton über Holz, Papier, Wolle und Ton bis hin zu natürlichen Ölen, Silber und Edelsteinen breit. Die Neuffener Narrenzunft übernimmt die Bewirtung beim Adventszauber. Weitere Infos unter lichtstube-kunsthandwerk.de

Benefizkonzert in Nürtingen-Reudern

Die Polarlysstiftung für Menschen in Kenia veranstaltet zwei Benefizkonzerte. Bei diesen wird auch über die Situation in Kenia und von den Projekten berichtet. Termine sind Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr in der Citykirche in Reutlingen, Nikolaiplatz 1, und Sonntag, 20. November, um 15 Uhr in der Friedenskirche in Reudern, Liebenäckerstraße 6.

Adventsmarkt im Keramikatelier Altdorf

Im Keramikatelier Altdorf wird nun schon seit 26 Jahren getöpfert. Was als Werkstatt von Angela Rau begann, ist heute ein Familienprojekt. Kinder und Enkel sind immer dabei, auch beim kommenden 25. Weihnachtsmarkt. Der Adventsmarkt findet im Atelier in der Stuttgarter Straße 18 in Altdorf statt. Vom 18. bis zum 20. November kann man diesen täglich von 14 bis 18 Uhr besuchen.

Lichterfest in Neuffen

Nach zweijähriger Coronapause steht das Lichterfest in Neuffen am Samstag, 19. November, wieder von 16 bis 21 Uhr auf dem Programm. In der Zeit von 17 bis 21 Uhr werden Planwagenfahrten angeboten. Auf einem Rundkurs geht es durch das Stadtgebiet. Veranstalter ist die Gewerbegemeinschaft „Neuffen aktiv“. Die Geschäfte haben zudem länger geöffnet. Es gibt zahlreiche Angebote und Aktionen. Der Kindergarten Auchtert bietet beispielsweise Waffeln an.

Einkaufen und Kultur bei „Owen leuchtet“

„Einkaufen und Kultur bei Kerzenschein“ heißt es am Freitag, 18. November, in den historischen Gassen Owens. Örtliche Firmen, Direktvermarkter und Kunsthandwerker aus der Region bieten bis 22 Uhr verschiedene Aktionen, Kostproben und Vorführungen bei „Owen leuchtet“ an. Organisator ist der Handels- und Gewerbeverein Teck.