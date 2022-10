Schwerpunkte

Was ist los am Wochenende in Nürtingen und Umgebung?

28.10.2022 09:55, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Die Herbstferien sind da und weiterhin wartet der Oktober mit fast schon sommerlichen Temperaturen auf. Auch wenn wieder Schulferien sind, ist der Veranstaltungskalender auch am Wochenende, 29. und 30. Oktober, gut gefüllt.

Die Show „Rock the Circus“ ist am Samstag in der Nürtinger Stadthalle zu Gast. Foto: Veranstalter/Lückmann

Noch nichts vor am Wochenende, 29. und 30. Oktober? Wir haben wieder ein paar Tipps zusammengestellt – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Stilbruch im Club Kuckucksei in Nürtingen

Am Freitag, 28. Oktober, 20.30 Uhr, sind mit Geige, Cello, Schlagzeug und Gesang die drei klassisch ausgebildeten Musiker von Stilbruch zu Gast im Club Kuckucksei, die seit 2005 in ganz Europa erfolgreich unterwegs sind und auch in Nürtingen auf der Kulturbühne oder im „Ei“ schon gastierten. Die Richtung ihrer Musik bezeichnen die Musiker als „New Classic“. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (07022) 94 64-150.

Musikkabarett mit Christoph Reuter im Schlosskeller-Theater

Ein Musikkabarett mit Christoph Reuter gibt es am Freitag, 28. Oktober, um 20 Uhr im Theater im Schlosskeller. In seinem neuen und dritten musikalischen Kabarettprogramm „Musik macht schlau! (außer manche)“ entführt der preisgekrönte Berliner Pianist und Kabarettist Christoph Reuter in die Welt der Musik. Christoph Reuter ist seit über zehn Jahren der Pianist des Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen und unter anderem als Solokabarettist Gewinner des Thüringer Kleinkunstpreises 2017. Karten gibt es im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150.

Sternführung im Nürtinger Hölderlin-Gymnasium

Die Astronomische Vereinigung Nürtingen veranstaltet am Freitag, 28. Oktober, eine Sternführung in der Neckar-Alb-Sternwarte hinter der Turnhalle bei den Schul-Containern des Hölderlin-Gymnasiums. Beginn ist um 20 Uhr. Die Besucher haben die Möglichkeit, verschiedene Himmelsobjekte wie Sternhaufen, Gasnebel, Galaxien, den Mond und Planeten im Fernrohr zu beobachten. Ergänzend werden die aktuell sichtbaren Sternbilder erläutert. Die Veranstaltung findet nur bei klarem Himmel statt. Weitere Informationen unter www.sternwarte-nuertingen.de.

Best-of-Cantale in Frickenhausen-Linsenhofen

Mit einem Mix aus Soul, Pop, Rock und Funk erwartet „Cantale – der Chor!“ am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr sein Publikum in der Otto-Maisch-Halle in Linsenhofen. Begleitet werden die aktuellen Hits und zeitlosen Klassiker von einer Profi-Band. Die Hiphop-Crew StyleBusters wird zu zwei Stücken tanzen. Karten im Vorverkauf gibt es beim Autohaus Weiss oder Café Bäcker Mayer in Linsenhofen. Einlass ist um 18.30 Uhr. Nähere Infos unter www.chor-cantale.de.

Gospelchor „Spirit of Joy“ in Neckartenzlingen

Der Gospelchor der Schönrainchöre Neckartenzlingen „Spirit of Joy“ unter der Leitung von Cordelia Böhm veranstaltet ein Konzert in der evangelischen Martinskirche in Neckartenzlingen am Samstag, 29. Oktober. Ab 19 Uhr ist Einlass, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sandra Hartmann in der Zehntscheuer Köngen

Sie ist göttlich, sie ist schön, sie ist die Größte – die Rede ist von der Liebe, der Königin unter den Gefühlen, immer wieder bedichtet und besungen. Ein Aspekt blieb in der gesamten Geschichte der Liebeslyrik jedoch gänzlich unbeachtet: Liebe ist hart.

Diesem Aspekt geht Sandra Hartmann am 29. Oktober, 20 Uhr, in der Zehntscheuer auf den Grund. Zusammen mit ihrem Partner am Klavier, Oliver Prechtl, singt Sandra Hartmann von den Abnutzungserscheinungen der Liebe. Karten gibt es im Vorverkauf im Köngener Rathaus, Telefon (0 70 24) 80 07-0, in der Köngener Bücherei (0 70 24) 98 35 00 oder in der Buchhandlung Rehkugler (0 70 24) 98 98 55.

„So oder besser“ im Nürtinger Club Kuckucksei

Live gesungen und abgerockt wird ohne Sequenzer oder Midi-Geräte bei „So oder besser“ am Samstag, 29. Oktober, 20.30 Uhr, im Club Kuckucksei. Das Classic-Rock-Programm beinhaltet Songs von Bands wie America, CCR, Eric Clapton, Dire Straits, Eagles, Tom Petty oder Santana. Dabei werden viele Stücke in der Unplugged-Version gespielt. Eintrittskarten sind im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung, Am Obertor 15, Telefon (0 70 22) 94 64-150 erhältlich.

Homo Idioticus in der Nürtinger Seegrasspinnerei

Wirre Wahrnehmungen und depperte Denkfehler – der Mensch tickt nicht ganz richtig. Millionen Raucher sind felsenfest überzeugt: Lungenkrebs, ich doch nicht. Begründung: Helmut Schmidt ist 96 geworden. Ein Beispiel für den Bestätigungsfehler. Die Ausnahme wird gern genommen, um die eigene Weltsicht zu bestätigen, alle anderen Fakten ausgeblendet. Solche aus der Psychologie bekannten Rohrkrepierer im Oberstübchen ziehen sich als roter Faden durch das Kabarett-Programm Homo Idioticus, das Udo Renner alias Klabunt am Sonntag, 30. Oktober, um 19 Uhr in der Alten Seegrasspinnerei zeigt. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder Telefon (0 70 22) 20 96-172.

Interkultureller Frauenbrunch im Bürgerhaus Krone

Am Samstag, 29. Oktober, findet von 9 bis 12 Uhr im Bürgerhaus Krone, Oberensingen, ein Interkultureller Frauenbrunch statt; Motto: „Starke Töchter – starke Mütter“. Frauen erzählen von ihren Erfahrungen in Mütter-Töchter-Beziehungen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Es gelten die aktuellen Corona-Vorgaben. Veranstalter sind das Bürgerhaus Krone, der Kreisdiakonieverband und die Caritas Fils-Neckar-Alb in Kooperation mit dem Frauenrat Nürtingen.

„Rock The Circus“ in der Stadthalle Nürtingen

Am Samstag, 29. Oktober, macht die Show „Rock the Circus“ Station in der Stadthalle K3N. Zu den live gespielten großen Hits von AC/DC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Guns n’ Roses und weiteren Rock-Giganten zeigen internationale Akrobaten artistische Höchstleistungen. Begleitet werden die Artisten von einer sechsköpfigen Band, bestehend aus Vollblut-Musikern mit internationaler Bühnenerfahrung. Beginn ist um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt beim Veranstalter unter Telefon (03 65) 5 48 18 30 und online unter www.rockthecircus.de.

Kabarettist LinkMichel zu Gast in Neckartailfingen

Mit seinem aktuellen Programm „Alarmstufe Michel“ kommt der Mundart-Comedian LinkMichel am Samstag, 29. Oktober, in die Kelter in Neckartailfingen. „Die schwäbische Schwertgosch“ widmet sich einmal mehr den unerschöpflichen Skurrilitäten des Alltags. Karten im Vorverkauf gibt es bei Gärtnerei Knöll in Neckartailfingen, Telefon (0 71 27) 3 58 41.

Singer-Songwriter Mike Edel in Frickenhausen

Am Sonntag, 30. Oktober, gastiert der kanadische Singer-Songwriter Mike Edel in der evangelischen Kirche Frickenhausen. „Tränen und Lachen kommen gut miteinander zurecht“, singt Mike Edel – und er weiß, wovon er redet: 2021 erlitt er einen Schlaganfall, als er mit seiner schwangeren Frau in einem Wohnwagen auf Tour war. Sein neues Album beschäftigt sich nun mit seinem Kampf zurück ins Leben – nicht von Selbstmitleid getrieben, sondern in sommerlich-leichtem Folk-Pop. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Künstler wird gebeten.