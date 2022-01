Schwerpunkte

Was ist ein Nationalpark wert?

15.01.2022

Der Naturwissenschaftler Moritz Franz-Gerstein hat den MBA-Forschungspreis 2021 des Instituts Campus of Finance und des Hochschulbundes der Nürtinger HfWU bekommen.

Übergabe des MBA-Forschungspreises im Nationalpark Schwarzwald: Professor Kurt Maier, Direktor des Instituts Campus of Finance, und Moritz Franz-Gerstein (rechts). Foto: hfwu

NÜRTINGEN. „Was ist ein Nationalpark wert?“ Dieser Forschungsfrage stellte sich der Naturwissenschaftler Moritz Franz-Gerstein in seiner Masterarbeit im Rahmen des MBA-Studiums „Management and Real Estate“ an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen. Für seine herausragende Leistung wurde ihm der MBA-Forschungspreis 2021 des Instituts Campus of Finance und des Hochschulbundes der HfWU verliehen.