„Was gibt es morgens Schöneres als eine Tageszeitung?“

29.10.2021, Von Andreas Warausch

Am 8. November startet unser Traditionsprojekt „Zeitung in der Schule“. Gestern fand die digitale Einführungsveranstaltung dazu statt.

NÜRTINGEN. Der Herbst ist Projektzeit. Seit 2003 schon. Da boten wir bereits damals zusammen mit unseren Partnern von der Kreissparkasse „Zeitung in der Schule“ für Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab der achten Klassenstufe an. So gehen wir dieses Jahr bereits in die 19. Runde. Mit dabei sein werden ab dem 8. November für sechs Wochen über 800 Schülerinnen und Schüler aus 34 Klassen. Gestern gab es für deren Lehrkräfte eine Einführungsveranstaltung – man traf sich wie in der Coronazeit eingeübt im digitalen Raum.