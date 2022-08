Schwerpunkte

Was bietet die Nürtinger Volkshochschule im neuen Semester?

06.08.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Im 75. Jahr des Bestehens der Volkshochschule präsentieren VHS-Leiterin Susanne Ackermann und ihr Team ein frisches und auf die aktuellen Bedürfnisse ausgelegtes Semesterprogramm für Nürtingen und die elf Außenstellen.

VHS-Leiterin Susanne Ackermann (links) und Fachbereichsleiterin Petra Garski-Hoffmann präsentieren das Jubiläumsprogramm. Gefeiert wird bei der Volkshochschule Nürtingen allerdings erst 2023, wenn die neuen Räume im Hölderlinhaus bezogen werden. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. 75 Jahre und kein bisschen leise – Curd Jürgens’ Schlagertitel trifft etwas abgewandelt auf die Nürtinger Volkshochschule zu. Die Erwachsenenbildungseinrichtung kann in diesem Jahr auf ihr 75-jähriges Bestehen zurückblicken und präsentiert ein Programm, das mehr denn je frisch, aktuell und abwechslungsreich ist. Wie immer haben sich VHS-Leiterin Susanne Ackermann und ihre Fachbereichsleiter an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in der Kernstadt und den elf Außenstellen orientiert. Sie bieten ein Füllhorn an Themen, das sich genauso mit zeitgeschichtlichen Ereignissen beschäftigt wie mit Stressbewältigung und Entspannung.