Was Bibliotheken über Menschen erzählen - Besuche im Nürtinger HfWU-Medienzentrum, der Stadtbücherei und der Turmbibliothek

24.10.2020 05:30, Von Uwe Gottwald und Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Besuche im HfWU-Medienzentrum, in der Stadtbücherei und der Turmbibliothek zeigen: Die Sammlungen sind immer auch Spiegel von Gesellschaft und Menschen.

Mit dem heutigen „Tag der Bibliotheken“ soll die öffentliche Aufmerksamkeit auf die 9000 Einrichtungen in Deutschland gelenkt werden. Wir haben drei Einrichtungen in Nürtingen unter die Lupe genommen: Das HfWUMedienzentrum, die Stadtbücherei und die Turmbibliothek. Es zeigen sich Unterschiede – und viele Gemeinsamkeiten in Aufgabe und Konzeption.

Das Medienzentrum der Nürtinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt ist seit 2019 in Betrieb. Foto: Just

NÜRTINGEN. Die Vielzahl an Publikationen stellt Betreiber von Bibliotheken immer wieder vor die Frage, für welches Publikum welche Informationen zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Ausdifferenzierung in Fachbibliotheken ist eine Antwort auf diese Frage. Ein Beispiel ist das neu errichtete Medienzentrum der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU), das zum Beginn des Wintersemesters 2019 in Nürtingens Innenstadt neben dem HfWU-Altbau an der Heiligkreuzstraße in Betrieb genommen wurde. Bibliothekarinnen wie Annika Neumann und Birgit Baus sind dort mit den klassischen Aufgaben ihres Berufsstands beschäftigt: Sammeln, Erschließen und Vermitteln.